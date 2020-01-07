«Овчарка стала рвать в клочья»: ростовский полицейский спас жизнь пенсионерке
Ростовский полицейский спас жизнь пенсионерки, защищая от нападения бешеной овчарки. Вчера днем, 6 января, во дворе частного дома на переулке Цусимский, 53 на 70-летнюю пенсионерку напала азиатская овчарка. Собака повалила женщину на землю и стала рвать в клочья, рассказали очевидцы в соцсетях.
- Животное попалось крупное, и попытки соседей оттащить овчарку от старушки не удавались, - рассказала ростовчанка.
На место ЧП прибыл местный участковый. К тому времени, по словам свидетелей, старушка была вся в крови: овчарка искусала руки женщины. Кроме того, пес кидался на остальных людей.
Тогда полицейский достал табельный пистолет и пристрелил бешеное животное.
ИСТОЧНИК KP.RU