«Овчарка стала рвать в клочья»: ростовский полицейский спас жизнь пенсионерке

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:39:03+03:00

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Ростовский полицейский спас жизнь пенсионерки, защищая от нападения бешеной овчарки. Вчера днем, 6 января, во дворе частного дома на переулке Цусимский, 53 на 70-летнюю пенсионерку напала азиатская овчарка. Собака повалила женщину на землю и стала рвать в клочья, рассказали очевидцы в соцсетях.

- Животное попалось крупное, и попытки соседей оттащить овчарку от старушки не удавались, - рассказала ростовчанка.

На место ЧП прибыл местный участковый. К тому времени, по словам свидетелей, старушка была вся в крови: овчарка искусала руки женщины. Кроме того, пес кидался на остальных людей.

Тогда полицейский достал табельный пистолет и пристрелил бешеное животное.

ИСТОЧНИК KP.RU