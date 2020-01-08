Два человека ранены в серьезной аварии в центре Ростова-на-Дону

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице, накануне вечером, 7 января, произошла серьезная авария. ДТП случилось в центре города. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель ВАЗ-2114 ехал по Буденновскому со стороны Садовой.

- На регулируемом перекрестке он выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Шевроле Ланос, - отметили в ведомстве.

В результате ДТП оба водителя доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в Ростове-на-Дону экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем. ЧП произошло на Западном.

ИСТОЧНИК KP.RU