Старушку из Ростова обманули на 450 тысяч рублей, обвинив ее сына в убийстве

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:04:21+03:00

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87-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой мошенников. Старушке позвонили незнакомцы и сказали, что ее сын, якобы, убил человека. Для того, чтобы решить вопрос, мужчина попросил 450 тысяч рублей. Старушка, не раздумывая, отдала деньги , а потом выяснилось, что сын ничего не совершал.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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бдительными! Видов мошенничества немного, но их вариаций достаточное количество, причем все они выгодны для мошенников. Даже при небольших финансовых потерях конкретного человека (15-150 рублей) срабатывает эффект масштаба, когда жертвами становятся тысячи людей. Один из самых распространенных видов мошенничества – телефонное. По телефону злоумышленники говорят, что родственник или другой близкий человек попал в беду:

- он попал в серьезное ДТП;

- совершил преступление и находится в правоохранительных органах;

- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорогостоящая операция.

После того, как жертва ошарашена плохой новостью, мошенники продолжают давить на нее и предлагать прямо сейчас «решить вопрос» и спасти близкого. Нередко для подтверждения своих слов трубка передается «родственнику», который плачет и просит спасти его. Большинство людей, пострадавших от таких ситуаций, потом уверяли, что это был голос их близкого человека. На самом деле мошенники используют состояние шока, в котором находится потенциальная жертва. Затем преступники называют сумму, которую необходимо передать посреднику, перевести на карту или положить на номер телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU