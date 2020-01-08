2020-01-08T10:04:21+03:00
Происшествия

Старушку из Ростова обманули на 450 тысяч рублей, обвинив ее сына в убийстве

Полиция призывает остерегаться мошенников
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
Полиция призывает остерегаться мошенниковПолиция призывает остерегаться мошенниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

87-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой мошенников. Старушке позвонили незнакомцы и сказали, что ее сын, якобы, убил человека. Для того, чтобы решить вопрос, мужчина попросил 450 тысяч рублей. Старушка, не раздумывая, отдала деньги , а потом выяснилось, что сын ничего не совершал.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции призывают жителей Ростовской области быть

бдительными! Видов мошенничества немного, но их вариаций достаточное количество, причем все они выгодны для мошенников. Даже при небольших финансовых потерях конкретного человека (15-150 рублей) срабатывает эффект масштаба, когда жертвами становятся тысячи людей. Один из самых распространенных видов мошенничества – телефонное. По телефону злоумышленники говорят, что родственник или другой близкий человек попал в беду:

- он попал в серьезное ДТП;

- совершил преступление и находится в правоохранительных органах;

- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорогостоящая операция.

После того, как жертва ошарашена плохой новостью, мошенники продолжают давить на нее и предлагать прямо сейчас «решить вопрос» и спасти близкого. Нередко для подтверждения своих слов трубка передается «родственнику», который плачет и просит спасти его. Большинство людей, пострадавших от таких ситуаций, потом уверяли, что это был голос их близкого человека. На самом деле мошенники используют состояние шока, в котором находится потенциальная жертва. Затем преступники называют сумму, которую необходимо передать посреднику, перевести на карту или положить на номер телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Дону в аварии погиб полуторогодовалый ребенок
В Ростове коммунальщики работали всю ночь
Представители магазина «Спортмастер» обратились к ростовчанам с просьбой о помощи
Старушку из Ростова обманули на 450 тысяч рублей, обвинив ее сына в убийстве
Два человека ранены в серьезной аварии в центре Ростова-на-Дону
«Овчарка стала рвать в клочья»: ростовский полицейский спас жизнь пенсионерке
Ростовчане нашли хозяина сбежавшего енота
Власти Ростова-на-Дону сохранят старинные особняки в центре города
Спасли руку: в Ростове-на-Дону провели уникальную операцию
Давление и аритмия: стало известно, с какими жалобами ростовчане во время каникул обращались к врачам скорой
Дождь и мокрый снег: донская полиция просит водителей быть аккуратными на дороге
В Ростовской области задержали девушку, торгующую наркотиками
В Ростове-на-Дону экипажи ДПС устроили погоню
Агрессивная молодая ростовчанка напала с ножом на врачей скорой помощи
«Убью, тварь!»: хозяин одной из ростовских квартир подрался с друзьями во время застолья
Бесхозные пакеты под елкой напугали жителей многоэтажки на Западном в Ростове
В Ростове автохам преградил дорогу едущей на вызов скорой помощи
Ростовчанке Виктории Лопыревой посоветовали почаще бывать с ребенком
В Ростовской области поймали рецидивиста после кражи металла
В пожаре в Ростовской области заживо сгорел человек
В Ростовской области задержали незаконно срубавших дубы мужчин
Водитель иномарки сбил неосмотрительного пешехода в Ростове-на-Дону