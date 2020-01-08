Представители магазина «Спортмастер» обратились к ростовчанам с просьбой о помощи

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:03:07+03:00

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Сегодня, 8 января, в городском паблике появилась информация о том, что в сети магазинов «Спортмастер» в последнее время был совершен ряд грабежей и разбойных нападений.

- Группа молодых людей пришли в наш магазин с целью кражи вещей. Когда один из них, не оплатив товар и спрятав его под свою верхнюю одежду, попытался пройти кассовую зону и выйти из магазина, его остановили сотрудники нашего магазина. Его начали осматривать, но в этот момент он вырвался и побежал. Попытавшись его остановить, один из юношей этой компании нанес кулаком удар в лицо и в туловище нашему сотруднику. Друзья, в случае, если вы обладаете какой-либо информацией о представленных ниже лицах, сообщите по телефону+7-863- 249-23-66 в дежурную часть отдела полиции №3 Ростова или по телефону +7-863-249-44-34 в отдел уголовного розыска отдела полиции №3, - рассказал представитель сети.

ИСТОЧНИК KP.RU