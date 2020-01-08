В Ростове коммунальщики работали всю ночь
В администрации отчитались о том, как службы справлялись с непогодой
Все дороги обработали противогололедным составом. Фото: пресс-служба городской администрации
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В ночь с 7 на 8 января в связи с ухудшением погодных условий коммунальщики в Ростове работали до самого утра.
- Всего на территории города на дежурстве и в работе было задействовано 97 единиц коммунальной техники, в том числе: 55 КДМ, 10 фронтальных погрузчиков, 19 мини-погрузчиков, 11 самосвалов, 2 автогрейдера. Вся техника коммунальных служб находится в состоянии 100% готовности. Все пуски и подъёмы обработаны протовогололедными реагентами, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU