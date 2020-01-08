На Дону в аварии погиб полуторогодовалый ребенок

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:16:58+03:00

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В Ростовской области на дороге произошла трагедия. Накануне, 7 января, около половины девятого вечера на 972 км федеральной автодороги М-4 «Дон» 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди попутного автомобиля «Рено Магнум» с полуприцепом и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его 24-летняя пассажирка и полуторагодовалый ребёнок получили травмы и были госпитализированы. Через несколько часов ребёнок скончался.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП девочка находилась на руках у матери. Автокресла в машине не было. Ранее водитель привлекался к ответственности за нарушение требований к перевозке детей по части 3 статьи 12.23 КРФ об АП. Кроме того, на транспортном средстве была установлена резина, не обеспечивающая безопасность при движении (зимняя и летняя), - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU