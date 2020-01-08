Дончанин из мести угнал машину обидчицы

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции в Азовском районе поступило заявление от женщины о том, что у нее угнали «Киа Соренто». Потерпевшая пояснила,что ушла из дома по делам, а когда вернулась, то не обнаружила свой автомобиль, который был припаркован в ее дворе.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 41-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражу и аналогичное преступление. Оказалось, что накануне у потерпевшей и подозреваемого произошел конфликт, после которого злоумышленник решил «отомстить» и совершить угон автомобиля обидчицы.

Мужчина выяснил, когда женщина покинет участок. Он проник в опустевший дом и, взяв ключи, уехал на иномарке. Полицейские обнаружили пропажу недалеко от места угона, изъяли транспортное средство и вернули законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU