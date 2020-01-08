2020-01-08T16:12:09+03:00
Происшествия

«Разбил стекло и все забрал»: в Ростове-на-Дону задержали автовора

Его добычей стали самбуфер и шины
Мария ШАБАНОВА
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На подозреваемого завели уголовное делоНа подозреваемого завели уголовное делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В дежурную часть полиции Первомайского района обратилась местная жительница и сообщила о краже самбвуфера, магнитолы и шины из ее автомобиля. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали 40-летнего местного жителя.

Задержанный оказался ранее судим за аналогичное преступление. Оперативники выяснили, что проходя по одной из улиц, злоумышленник заметил припаркованный в безлюдном месте автомобиль. Подойдя к машине, подозреваемый разбил стекло, забрал имущество и скрылся. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

- Мужчина продал похищенное, а деньги потратил на личные нужды. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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