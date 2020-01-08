Стало известно, на какую работу устроился экс-глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:37:28+03:00

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Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев возглавил Совет директоров АО «Региональная корпорация развития» (РКР), сообщают «Аргументы и факты».

АО «Региональная корпорация развития» было создано в 2011 году. Её учредителем является Ростовская область. Компания занимается повышением инвестиционной привлекательности и инновационного развития региона.

Среди основных направлений деятельности компании - организация, создание и управление индустриальными парками; обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой площадок, перспективных с точки зрения логистики и наличия трудовых ресурсов, за счет заемных средств и привлеченных инвестиций; сопровождение промышленных инвесторов на подготовленной территории; обеспечение их коммунальными и сопутствующими услугами. Кроме того, АО «РКР» владеет 25% АО «Авиакомпания Азимут».

ИСТОЧНИК KP.RU