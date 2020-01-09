2020-01-09T08:46:00+03:00
Происшествия

Неизвестные устроили в Ростове потасовку из-за неудачно брошенной петарды

Результат потасовки пока остается неизвестным
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове мужчины подрались из-за неудачно брошенной петарды. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"В Ростове мужчины подрались из-за неудачно брошенной петарды. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"
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В Ростове произошла потасовка из-за брошенной под ноги петарды.

ЧП случилось в последний из праздничных дней, 8 декабря, в донской столице. Инцидент произошел поздним вечером на улице Жмайлова. Не менее семи человек устроили драку из-за того, что взрывавшие петарды молодые люди неудачно бросили петарду под ноги прохожим. Очевидцы сняли результат драки на видео и опубликовали запись в одном из ростовских пабликов соцсети.

На кадрах видно, что во дворе многоквартирного дома собралась толпа мужчин, которые начали выяснять отношения сначала на повышенных тонах и с нецензурными выражениями. Но спустя недолгое время, в ход пошли кулаки. Произошло негласное разделение пара на пару и в схватке таким образом сошлись шесть человек.

Чем закончилась потасовка до сих пор остается неизвестным. Также неизвестно, получил ли кто-то из участников потасовки травмы.

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Остановить потасовку смогло лишь вмешательство третьего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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