2020-01-09T09:08:52+03:00
Общество

В Ростове девушка изуродовала «железного коня» своего бывшего из-за измены

«Эта … того стоила?»
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове бывшая возлюбленная испортила машину парня после измены. Фото: "Ростов Главный"В Ростове бывшая возлюбленная испортила машину парня после измены. Фото: "Ростов Главный"
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В донской столице бывшая возлюбленная изрисовала дорогой джип своего парня из-за расставания.

Исходя из надписей на машине, стало известно, что парень изменил бывшей возлюбленной. А она, в отместку, оставила гневные надписи на его иномарке. С одной стороны девушка признавалась в искренних чувствах к изменщику, но в прошедшем времени. А с другой стороны надпись гласила: «Эта … (далее идет оскорбление любовницы) того стоила?»

Результат жестокой мести сфотографировали прохожие и выложили снимки в соцсети, где на них незамедлительно обратили внимание пользователи.

«Ну, она любила, а он нет. Очередная глупышка, испортила вещь», «Надеюсь, это гуашь», «Вот поэтому лучше жить свободным человеком... Не влюбляться», «Правильно пацан ушёл! Хорошо, машину испортила, а не жизнь», - прокомментировали сложившуюся ситуацию пользователи соцсети.

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Преступление зафиксировали камеры наблюдения, установленные в офисе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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