В Ростове девушка изуродовала «железного коня» своего бывшего из-за измены
В донской столице бывшая возлюбленная изрисовала дорогой джип своего парня из-за расставания.
Исходя из надписей на машине, стало известно, что парень изменил бывшей возлюбленной. А она, в отместку, оставила гневные надписи на его иномарке. С одной стороны девушка признавалась в искренних чувствах к изменщику, но в прошедшем времени. А с другой стороны надпись гласила: «Эта … (далее идет оскорбление любовницы) того стоила?»
Результат жестокой мести сфотографировали прохожие и выложили снимки в соцсети, где на них незамедлительно обратили внимание пользователи.
«Ну, она любила, а он нет. Очередная глупышка, испортила вещь», «Надеюсь, это гуашь», «Вот поэтому лучше жить свободным человеком... Не влюбляться», «Правильно пацан ушёл! Хорошо, машину испортила, а не жизнь», - прокомментировали сложившуюся ситуацию пользователи соцсети.
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Преступление зафиксировали камеры наблюдения, установленные в офисе.
ИСТОЧНИК KP.RU