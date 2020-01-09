2020-01-09T09:57:08+03:00
Общество

Ростовские гандболистки на выезде обыграли "Кубань"

ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовские гандболистки превзошли соперниц. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-ДонРостовские гандболистки превзошли соперниц. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон
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Гандболистки "Ростов-Дона" смогли одержать уверенную победу в Краснодаре, где сразились с клубом «Кубань».

В первом тайме ростовчанки открыли счет матча. Сначала мяч в ворота соперниц отправила Кристина Кожокарь с середины площадки. Уже к десятой минуте гандболистки клуба «Кубань» сравняли счет. После этого четыре мяча быстрых атак забросила соперницам Юлия Манагарова. Дончанкам удалось увеличить темп и отрыв от соперниц.

- На 27-й минуте дубль с разницей в несколько секунд оформила Полина Кузнецова, табло показало 9:18 в пользу «Ростов-Дона». На перерыв наша команда ушла с преимуществом в десять мячей, - отметили в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

Во втором тайме обстановка на площадке накалилась. Анна Сень заработала два десятиминутных удаления. "Кубань" смогла отыграть несколько мячей, но одержать победу хозяевам поля не удалось. Матч завершился уверенной победой ГК "Ростов-Дон" со счетом 24:32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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