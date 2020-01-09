В Ростовской области количество больных ОРВИ резко снизилось

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:18:15+03:00

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В Ростовской области число заболевших ОРВИ резко снизилось. Так, за первую неделю нового года к врачам с жалобами на высокую температуру, насморк и кошель обратились свыше 5,7 тысячи человек. Из них более 3,5 тысячи это жители донской столицы. При этом вирусы гриппа штамма В выявили у троих.

Санитарные врачи говорят, что эпидемические пороги не превышены. Однако число заболевших значительно ниже, чем в декабре. Медики объясняют этот факт новогодними каникулами, после которых - когда народ возвращается в офисы, школы и детские сады - число заболевших обычно возрастает.

Поэтому специалисты призывают соблюдать респираторный этикет, а также правильно питаться, употреблять витамины и не забывать про физнагрузку. Кроме того, нужно обязательно мыть руки с мылом после улицы, культурно-массовых мероприятий, транспорта, а еще регулярно проветривать помещения и вести здоровый образ жизни. Ну, и конечно, при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU