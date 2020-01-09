«Шальке 04» готов заплатить «Ростову» 15 млн евро за Эльдора Шомуродова

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:26:19+03:00

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Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. По информации портала GoSport.uz, талантливым нападающим «желто-синих» заинтересовались в немецком «Шальке 04».

Ранее стало известно, что ростовчане готовы расстаться со своей звездой за сумму не менее 10 млн евро. Как сообщает издание, гельзенкирхенцы готовы на поставленные условия. Более того, их предложение даже превышает установленный руководством «Ростова» лимит — представители «Шальке 04» предлагают оформить переход Шомуродова в свой стан за 15 млн евро.

Первый транш в 10 млн евро немцы готовы заплатить в январе. Еще 5 млн евро «желто-синие» в случае перехода игрока получат позже в качестве бонусов.

Руководство «Ростова» взяло паузу, чтобы обдумать поступившее предложение.

Напомним, что Эльдор перешел в донской клуб из «Бункдкора» летом 2017 года всего за 300 тысяч евро. В текущем сезоне на его счету 21 матч, 10 голов и шесть результативных передач. Кроме того, в активе нападающего также 46 матчей за сборную Узбекистана, в которых он забил 20 голов в ворота соперников.

ИСТОЧНИК KP.RU