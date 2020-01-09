Какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в первую рабочую неделю нового года

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:29:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшие дни. Первая рабочая неделя принесет немало сюрпризов жителям донской столицы.

Если верить прогнозам синоптиков, то в четверг, 9 января, в дневные часы столбики уличных термометров застынут на отметке в ноль градусов. Ветра практически не будет, как в прочем, и осадков. В пятницу, 10 января, утро начнется с обложного снега и тумана, видимость при котором составит не менее одного километра. В дневное время - от минус одного до двух градусов тепла.

С тумана начнутся и долгожданные выходные. Так, в субботу, 11 января, обещают от нуля до плюс пяти градусов, а также небольшой дождь. При этом сила юго-западного ветра временами будет достигать 14 метров в секунду. Зато в воскресенье, 12 января, без осадков, от двух до трех со знаком плюс. Ветер сменит свое направление на северное, скорость составит до десяти метров в секунду. Известно, что атмосферное давление все эти дни будет выше нормы - до 760 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU