2020-01-09T11:29:40+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в первую рабочую неделю нового года

Выясняем, что будет с погодой в Ростове-на-Дну в ближайшие дни
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, что будет с погодой в Ростове-на-Дну в ближайшие дни. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, что будет с погодой в Ростове-на-Дну в ближайшие дни. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшие дни. Первая рабочая неделя принесет немало сюрпризов жителям донской столицы.

Если верить прогнозам синоптиков, то в четверг, 9 января, в дневные часы столбики уличных термометров застынут на отметке в ноль градусов. Ветра практически не будет, как в прочем, и осадков. В пятницу, 10 января, утро начнется с обложного снега и тумана, видимость при котором составит не менее одного километра. В дневное время - от минус одного до двух градусов тепла.

С тумана начнутся и долгожданные выходные. Так, в субботу, 11 января, обещают от нуля до плюс пяти градусов, а также небольшой дождь. При этом сила юго-западного ветра временами будет достигать 14 метров в секунду. Зато в воскресенье, 12 января, без осадков, от двух до трех со знаком плюс. Ветер сменит свое направление на северное, скорость составит до десяти метров в секунду. Известно, что атмосферное давление все эти дни будет выше нормы - до 760 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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