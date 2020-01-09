9 Янв. 2020 2020-01-09T11:38:58+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 9-15 января 2019 пройдут отключения света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 9-17 января 2019 пройдут отключения света

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Отключения света в Ростове-на-Дону 9-17 января 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице пройдут плановые отключения электричества. Их цель — не допускать возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света 9-17 января 2019

9-10 января с 09:00 до 17:00:

- ул. 1-я Краснодарская 86А, 86/1, 86, 90/5, 90/6, 90/1, 90/4, 90, 45-65, 48А, 45/40; ул. Прогрессивная 18; просп. Коммунистический 3-7, 7/4, 3/2; ул. Тружеников 28-34.

10 января с 10:00 до 12:00:

- ул. Пушкинская 104-106, 114; ул. М. Горького 130-132.

13-17 января с 09:00 до 17:00:

- просп. Коммунистический 3-5, 3/2, 7/4; ул. Тружеников 28, 32-34; ул. 1-я Краснодарская 86А, 86/1, 86.

- ул. 30-летия Октября 219-273, 314-344; ул. Пескова 194-204.

- ул. 1-я Краснодарская 90/5, 90/6, 90/1, 90/4, 90, 45-65, 48А, 45/40; ул. Прогрессивная 18.

15 января с 05:00 до 20:00:

- ул. 3-я Ноябрьская 1-21, 2-28; ул. Курская 4.

* По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU