2020-01-09T11:55:02+03:00
Общество

ФК «Ростов» подписал контракт с экс-футболистом «Тамбова» Максимом Осипенко

Договор рассчитан на 4,5 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игрок подписал договор на 4,5 года. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Игрок подписал договор на 4,5 года. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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В команде желто-синих произошли важные изменения. В составе ФК «Ростов» теперь будет играть защитник «Тамбова» 25-летний Максим Осипенко, сообщается на сайте ростовского клуба.

- Игрок заключил с желто-синими контракт на четыре с половиной года, - отмечается в сообщении пресс-службы донского клуба.

Известно, 25-летний Максим Осипенко является воспитанником омского футбола, свою профессиональную карьеру он начинал в местном клубе «Иртыш» в ПФЛ. В «Тамбов» спортсмен перешел летом 2019 года. За этот клуб в начале РПЛ он сыграл 17 игр, а также забил один гол. До этого футболист упешно выступал за омский «Иртыш» и воронежский футбольный клуб «Факел».

По информации Transfermarkt.ru, «Ростов» купил защитника у «Тамбова» за 500 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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