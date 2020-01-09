В Ростовской области с середины января временно изменится расписание электричек

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:19:17+03:00

Электропоезд будет отправляться на 11 минут раньше. Фото: пресс-служба СКЖД

Электропоезд будут приезжать в донскую столицу раньше

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Пассажирам электрички маршрута Ростов-на-Дону-Сальск придется привыкать к изменениям. Как сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания, с 15 января изменится расписание. В донскую столицу электропоезд о будет отправляться раньше.

- Изменения продлятся до 27 апреля, - сказано в сообщении.

КОНКРЕТНО

С 15 января по 27 апреля из Сальска пригородный поезд станет отправляться на 11 минут раньше - в 04:35;

- Рзд - 04:45;

- Трубецкая - 04:56–04:57;

- Целина - 05:17–05:18;

- Атаман - 05:40–05:41;

- Мечетинская - 06:05–06:06;

- Зерноград - 06:19–06:21;

- Кагальник - 06:33–06:34;

- Конармейская - 06:49–06:50;

- Мокрый Батай - 07:07–07:08;

- Батайск - 07:28–07:30;

- Б. пост 1352-й километр - 07:37;

- Заречная - 07:44;

Отметим, что на станцию Ростов-Пригородный электричка будет приезжать на 9 минут раньше - в 07:49.

ИСТОЧНИК KP.RU