В Ростовской области с середины января временно изменится расписание электричек
Пассажирам электрички маршрута Ростов-на-Дону-Сальск придется привыкать к изменениям. Как сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания, с 15 января изменится расписание. В донскую столицу электропоезд о будет отправляться раньше.
- Изменения продлятся до 27 апреля, - сказано в сообщении.
КОНКРЕТНО
С 15 января по 27 апреля из Сальска пригородный поезд станет отправляться на 11 минут раньше - в 04:35;
- Рзд - 04:45;
- Трубецкая - 04:56–04:57;
- Целина - 05:17–05:18;
- Атаман - 05:40–05:41;
- Мечетинская - 06:05–06:06;
- Зерноград - 06:19–06:21;
- Кагальник - 06:33–06:34;
- Конармейская - 06:49–06:50;
- Мокрый Батай - 07:07–07:08;
- Батайск - 07:28–07:30;
- Б. пост 1352-й километр - 07:37;
- Заречная - 07:44;
Отметим, что на станцию Ростов-Пригородный электричка будет приезжать на 9 минут раньше - в 07:49.
ИСТОЧНИК KP.RU