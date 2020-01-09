2020-01-09T13:25:50+03:00
Общество

Ростовские хоккеисты выступят против китайского клуба «Ценг Тоу»

"Кондоры" находятся на 31 строчке Чемпионата ВХЛ
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Прошлый матч против китайской команды закончился победой ростовчан. Фото: пресс-служба ХК "Ростов"Прошлый матч против китайской команды закончился победой ростовчан. Фото: пресс-служба ХК "Ростов"
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В четверг, 9 января, хоккеисты "Ростова" проведут домашний матч с командой из китайского Цзилина «Ценг Тоу». как сообщили в пресс-службе донского клуба, игра состоится в рамках Чемпионата ВХЛ – Кубок шелкового пути.

Матч начнется в 19:30 в ледовом дворце Ice Arena. В команде соперников из 26 хоккеистов основного состава, китайцев только пять, Максат Ибраев из Казахстана, остальные члены команды – россияне. Самый возрастной в команде сегодняшних соперников «Ростова» нападающий «Ценг Тоу» Александр Васильев, ему 32 года, а самый молодой игрок китайской команды 19-летний Чжан Дэхань.

Стоит отметить, что предыдущая выездная встреча ростовчан с «Ценг Тоу» завершилась победой «кондоров» 4:0.

Ростовчане набрали 31 очко и находится на 31-ой строке в турнирной таблице Чемпионата ВХЛ после 37 матчей, соперники провели 41 матч. Они набрали 23 очка и занимают последнее место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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