В Ростовской области в 2020 году появились пять новых миллионеров
Сразу пять миллионеров появилось в Ростовской области с начала года. Известно, что каждый из них выиграл кругленькую сумму денег в лотерею. Причем, как рассказали организаторы, наш регион вошел в ТОП-5 самых везучих. По числу выигрышей Дон обошли только жители Московской области, Санкт-Петербурга и Башкортостана. Кстати, каждый из новоявленных победителей купил билет всего за сто рублей. Теперь всем счастливчикам нужно будет приехать в столицу для оформления выигрыша и получения денег.
К слову, только в минувшем году сразу несколько наших земляков выигрывали в лотереи. Среди них шахтер-пенсионер и многодетный отец, который решил потратить деньги на благотворительность. А еще миллионершей стала ростовская учительница рисования. Женщина раз в год покупает лотерейный билет, а на этот раз сказала волшебные слова (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU