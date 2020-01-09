В Ростове-на-Дону суд оправдал завскладом за гнилую картошку для солдатской столовой

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:57:16+03:00

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В донской столице ростовский областной суд вынес решение по делу завскладом Южного военного округа. Судебное постановление размещено на сайте ведомства.

По версии следствия, в одной из армейских столовых ЮВО проверяющие нашли картофель с признаками гниения. Ответственность за это санитарный врач ЮВО возложил на заведующего продовольственным складом.

Пролетарский районный суд Ростова признал завскладом виновным в административном правонарушении. Мужчину оштрафовали на 500 рублей. Но с этим решением руководитель оказался не согласен.

В свое оправдание обвиняемый сказал, что недоброкачественной оказалась лишь небольшая часть продовольствия и что избежать порчи в процессе хранения невозможно.

Областной суд согласился с этим доводом. Вину завскладом в появлении гнилой картошки доказать не смогли, поэтому областной суд и отменил решение предыдущей инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU