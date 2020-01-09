2020-01-09T14:10:37+03:00
Спорт

Валерия Карпина в круглых очках сравнили с Гарри Поттером «на опыте»

Забавную аналогию провел комментатор Евгений Савин
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Валерий Карпин своим видом напомнил Евгению Савину Гарри Поттера. Фото: instagram.com/sava9Валерий Карпин своим видом напомнил Евгению Савину Гарри Поттера. Фото: instagram.com/sava9
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Футбольный комментатор Евгений Савин в своем Instagram сделал анонс следующего выпуска YouTube-шоу «КраСава», ведущим которого он является. Гостем новой программы станет никто иной, как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, ставший в прошлом году одним из главных ньюсмейкеров российской Премьер-лиги. Харизматичный тренер дончан запомнился не только вкладом в турнирный рывок «желто-синих», вышедших перед зимней паузой на третью позицию в чемпионате, но яркими высказываниями на разные темы.

Представляя своего гостя, Евгений Савин обратил внимание, что в круглых очках и с растрепанными волосами Валерий Георгиевич напоминает персонажа книг Джоан Роулинг волшебника Гарри Поттера, только более искушенного.

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Если бы Гарри Поттер был на опыте, жил в Нарве и его хотела БАРСЕЛОНА
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- Если бы Гарри Поттер был на опыте, жил в Нарве и его хотела «Барселона», - подписал видеоблогер снимок с Карпиным, размещенный в соцсети.

Пользователи интернета позитивно оценили находчивость Савина, позвавшего заслуживающего внимания наставника «Ростова» к себе на канал.

«Топчик», «Сава, от души», «Давно ждали», «Пушка», «Бомба», «Кайф», «Георгич подъехал», «Карпин супер!», - написали в комментариях фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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