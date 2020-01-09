2020-01-09T15:29:51+03:00
Общество

В Ростовской области ищут девушку, которая пропала в новогоднюю ночь

Она не выходит на связь с родственниками уже больше недели
ДЕНИСОВ ПЕТР
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С 1 января о девушке ничего не известно. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт Юг"С 1 января о девушке ничего не известно. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт Юг"
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В Ростовской области волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг" разыскивают 19-летнюю Анну Матюшину (Соляникову), которая пропала в новогоднюю ночь в станице Журавской Кореновского района Краснодарского края

По информации волонтеров, о жизни девушки ничего неизвестно с 1 января этого года. Она не отвечает на звонки, сообщения и не появляется в социальных сетях. По предположению близких людей, пропавшая 19-летняя девушка может находиться в Ростовской области.

- Рост девушки - 165 сантиметров, она среднего телосложения, глаза голубые, волосы черные, до лопаток. Была одета в серое платье, черные колготки и черные сапоги до колена, - сообщили волонтеры.

В случае, если у Вас есть хоть какая-то информация о пропавшей девушке, то сообщите ее по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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