В Ростовской области ищут девушку, которая пропала в новогоднюю ночь
В Ростовской области волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг" разыскивают 19-летнюю Анну Матюшину (Соляникову), которая пропала в новогоднюю ночь в станице Журавской Кореновского района Краснодарского края
По информации волонтеров, о жизни девушки ничего неизвестно с 1 января этого года. Она не отвечает на звонки, сообщения и не появляется в социальных сетях. По предположению близких людей, пропавшая 19-летняя девушка может находиться в Ростовской области.
- Рост девушки - 165 сантиметров, она среднего телосложения, глаза голубые, волосы черные, до лопаток. Была одета в серое платье, черные колготки и черные сапоги до колена, - сообщили волонтеры.
В случае, если у Вас есть хоть какая-то информация о пропавшей девушке, то сообщите ее по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU