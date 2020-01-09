В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта на полгода

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:10:51+03:00

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Автомобилистам донской столицы придется привыкать к новой схеме движения транспорта. На полгода специалисты перекроют некоторые улицы, рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, с конца декабря и до 30 июня 2020 года водители не смогут проехать по улице Варфоломеева от переулка Доломановского до Варфоломеева, 137 по левой полосе движения и Доломановском, 82 с правой стороны.

Схема движения транспорта изменится и на улице 14-я Линия, 53-55. Там с 4 января по 30 июня будет ограничена остановка, максимальная скорость движения машин на этом участке не должна превышать 40 километров в час.

Из-за работ по реконструкции на Социалистической, 134а в течение полугода с 15 января по 30 июня будет ограничена парковка машин.

ИСТОЧНИК KP.RU