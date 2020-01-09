В Ростове эвакуаторщики сломали бардачок и стереосистему в машине местного жителя

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:23:54+03:00

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Ростовчанин остался крайне возмущен действиями местных эвакуаторщиков.

По словам местного жителя, его автомобиль забрали за парковку в неположенном месте. Но погрузили машину очень неаккуратно. В результате этого в транспортном средстве оказался сломанным бардачок и акустическая система.

- Когда приехал на место стоянки начал осматривать своё авто и увидел, что при перевозке машины у меня весь салон был перевёрнут от того, как они её везли! От этого открылся и сломался бардачок и сабвуфер. Я дождался тех самых, кто ее привёз и на вопросы по поводу машины они начали гнуть грубым матом, - написал свой крик души паблике «Ростов Главный» автовладелец.

В настоящее время ростовчанин готовится привлечь неаккуратных эвакуаторщиков к ответственности и получить возмещение ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU