На трасе под Ростовом в ДТП пострадали двое детей
На трассе в Ростовской области двое малолетних детей пострадали в аварии.
Инцидент произошел вчера, 8 января, на 110 километре трассы «Ростов - Ставрополь». По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
- В результате аварии пострадали двое детей четырех и шести лет, их доставили в медицинское учреждение. Дети находились в автокреслах, поэтому удалось избежать более серьезных последствий, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На трассе «Дон» минивэн протаранил машины скорой и ДПС, приехавшие к месту аварии.
В больницу доставили трех человек - двух водителей и фельдшера.
ИСТОЧНИК KP.RU