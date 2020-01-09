На трасе под Ростовом в ДТП пострадали двое детей

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:08:32+03:00

В Ростовской области в ДТП пострадали двое детей Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Водитель иномарки, предположительно, не справился с управлением

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На трассе в Ростовской области двое малолетних детей пострадали в аварии.

Инцидент произошел вчера, 8 января, на 110 километре трассы «Ростов - Ставрополь». По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

- В результате аварии пострадали двое детей четырех и шести лет, их доставили в медицинское учреждение. Дети находились в автокреслах, поэтому удалось избежать более серьезных последствий, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU