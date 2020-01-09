2020-01-09T19:08:32+03:00
Происшествия

На трасе под Ростовом в ДТП пострадали двое детей

Водитель иномарки, предположительно, не справился с управлением
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростовской области в ДТП пострадали двое детейВ Ростовской области в ДТП пострадали двое детейФото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

На трассе в Ростовской области двое малолетних детей пострадали в аварии.

Инцидент произошел вчера, 8 января, на 110 километре трассы «Ростов - Ставрополь». По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

- В результате аварии пострадали двое детей четырех и шести лет, их доставили в медицинское учреждение. Дети находились в автокреслах, поэтому удалось избежать более серьезных последствий, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе «Дон» минивэн протаранил машины скорой и ДПС, приехавшие к месту аварии.

В больницу доставили трех человек - двух водителей и фельдшера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове неизвестные рассыпали по городу отравленные котлеты для бездомных собак
В донском регионе зараженная бешенством куница напала на школьницу
На трасе под Ростовом в ДТП пострадали двое детей
«Русская Кейт Мосс снова в игре»: модель Playboy из Ростова Лиза Кей показала роскошное тело своим поклонникам
В Ростове эвакуаторщики сломали бардачок и стереосистему в машине местного жителя
В Ростовской области автомобилиста оштрафовали за Деда Мороза в багажнике
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта на полгода
Экс-глава администрации Новочеркасска останется в СИЗО до конца января
В Ростовской области ищут девушку, которая пропала в новогоднюю ночь
«Прощай, Лоис!»: гандболистка Аббинг покидает «Ростов-Дон»
Судьбоносное решение: Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов поедет на сборы с ФК «Рубин»