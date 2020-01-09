В донском регионе зараженная бешенством куница напала на школьницу

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:47:35+03:00

В Ростовской области бешеная куница напала на девочку Фото: "КП" Архив

Девочка и ее отец проходят лечение в больнице

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В Ростовской области бешеная куница напала на маленькую девочку.

Инцидент произошел на новогодних праздниках в хуторе Караичев Обливского района. В лапы хищного зверя попала семилетняя девочка. На помощь малышке пришел ее отец, который убил куницу. Защищая дочь, отец ребенка убил хищника. Специалисты ветлаборатории исследовали мозг убитого животного и диагностировали у него бешенство.

- В ближайшее время в населенном пункте установят карантин, - сообщили в пресс-службе Ростовской областной ветеринарной лаборатории.

После произошедшего в хуторе ветврачи провакцинировали от бешенства всех животных. А именно: 30 голов крупного рогатого скота, 32 собаки и 18 кошек.

Пострадавшие мужчина с ребенком в настоящее время лечатся в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU