В донском регионе зараженная бешенством куница напала на школьницу
В Ростовской области бешеная куница напала на маленькую девочку.
Инцидент произошел на новогодних праздниках в хуторе Караичев Обливского района. В лапы хищного зверя попала семилетняя девочка. На помощь малышке пришел ее отец, который убил куницу. Защищая дочь, отец ребенка убил хищника. Специалисты ветлаборатории исследовали мозг убитого животного и диагностировали у него бешенство.
- В ближайшее время в населенном пункте установят карантин, - сообщили в пресс-службе Ростовской областной ветеринарной лаборатории.
После произошедшего в хуторе ветврачи провакцинировали от бешенства всех животных. А именно: 30 голов крупного рогатого скота, 32 собаки и 18 кошек.
Пострадавшие мужчина с ребенком в настоящее время лечатся в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU