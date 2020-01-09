2020-01-09T21:27:36+03:00
Общество

Ростов занял шестую строчку среди городов, чаще всего ругающихся матом

В опросе принимали участие города с населением более 250 тысяч человек
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростов признан одним из самых матерящихся городовРостов признан одним из самых матерящихся городовФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Ростов вошел в десятку городов, где часто ругаются матом.

О таких выводах сообщает Финансовый университет при правительстве РФ. Аналитики назвали города, в которых чаще всего используют нецензурную лексику в повседневной жизни. В опросе приняли участие города с населением более 250 тысяч человек.

В 46% случаев респонденты ответили, что не слишком часто слышали мат, еще в 28% - «довольно редко», а в 12% - «довольно часто». Стоит отметить, что чаще всего при повседневном общении выражаются матом жители Владивостока, Нижневартовска и Новосибирска.

Донская столица вошла в десятку лидеров. Ростов оказался на шестом месте. Там нецензурную брань регулярно слышат 22% жителей. Такие же показатели у Краснодара, Сочи и Грозного.

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В руководстве города, между тем, приоритетом в жилищном строительстве называют не объемы, а одновременное развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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