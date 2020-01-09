2020-01-09T22:14:47+03:00
Происшествия

Укравший аккумулятор рецидивист попал под надзор соседа владельца авто

Мужчина ранее уже был судим за преступления
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове рецидивист украл аккумулятор с автоВ Ростове рецидивист украл аккумулятор с автоФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следствия выяснилось, что 30-летний мужчина в городе Волгодонске вскрыл капот припаркованного автомобиля и похитил из него аккумулятор. Но все это действо видел из окна сосед владельца машины. Но злоумышленник успел скрыться, пока мужчина набирал номер телефона автолюбителя.

Владелец машины незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Позже выяснилось, что мужчина уже был судим за кражу и грабеж. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Похищенное изъято и будет возвращено владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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