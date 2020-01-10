Сто тысяч контрафактных бутылок алкоголя изъяли правоохранители в Ростове

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:13:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове пресекли деятельность по изготовлению нелегальной алкогольной продукции.

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили цех, изготавливающий спиртные напитки на территории складских помещений и одного из частных домовладений. Злоумышленники планировали в последствие его продавать, но на бутылках не было необходимой маркировки. Правоохранители обнаружили и изъяли около 100 тысяч готовых к продаже бутылок, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также пустую тару, пробки и коробки с этикетками.

Кроме того, выяснилось, что в производстве применялась неочищенная вода из уличного бассейна. В результате противоправной деятельности фигуранты незаконно извлекли доход в размере свыше 17 миллионов рублей.

- СУ УМВД России по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Укравший аккумулятор рецидивист попал под надзор соседа владельца авто.

Мужчина ранее уже был судим за преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU