2020-01-10T13:13:47+03:00
Происшествия

Сто тысяч контрафактных бутылок алкоголя изъяли правоохранители в Ростове

Некачественной оказалась и вода
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове накрыли цех по производству некачественного алкоголяВ Ростове накрыли цех по производству некачественного алкоголяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове пресекли деятельность по изготовлению нелегальной алкогольной продукции.

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили цех, изготавливающий спиртные напитки на территории складских помещений и одного из частных домовладений. Злоумышленники планировали в последствие его продавать, но на бутылках не было необходимой маркировки. Правоохранители обнаружили и изъяли около 100 тысяч готовых к продаже бутылок, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также пустую тару, пробки и коробки с этикетками.

Кроме того, выяснилось, что в производстве применялась неочищенная вода из уличного бассейна. В результате противоправной деятельности фигуранты незаконно извлекли доход в размере свыше 17 миллионов рублей.

- СУ УМВД России по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Мужчина ранее уже был судим за преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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