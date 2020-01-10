В Ростовской области рост коммунальных тарифов остановлен до конца первого полугодия 2020 года

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:24:51+03:00

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В донском регионе тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии 2020 года сохранены на уровне декабря 2019 года, а в некоторых случаях снижены. Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, в связи с освобождением региональных операторов от уплаты НДС января снижаются цены на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Сейчас тарифы на вывоз мусора различаются по региональным операторам: от 416,25 рублей за кубометр до 556,82 рублей за кубометр. Максимальное снижение тарифа произошло по ООО «Экоград-Н» (Новочеркасский МЭОК).Разница в тарифах объясняется в том числе использованием различных технологий при работе с отходами.

Установленные тарифы на твердые коммунальные отходы будут действовать до июля 2021 года. Стоимость вырастет с июля 2020 на 3,6% с максимально возможным отклонением по отдельным муниципальным образованиям в два процента.

Известно, что в единичных случаях рост экономически обоснованных тарифов превысит 5,6%, однако за счет привлечения бюджетных субсидий тарифы для населения сверх установленных ограничений не увеличатся.

ИСТОЧНИК KP.RU