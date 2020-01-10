2020-01-10T13:11:09+03:00
Общество

Осужденного члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза переведут в ростовское СИЗО

Ему могут предъявить новые обвинения
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Вячеслав Цеповяз отправится в ростовское СИЗО-1Вячеслав Цеповяз отправится в ростовское СИЗО-1
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На следующей неделе члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза этапируют в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону.

По предварительной информации, он пробудет там около месяца. В течение этого времени будут проведены следственные мероприятия по новым вменяемым ему уголовным статьям, в том числе - "Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц".

- Цеповяз будет этапирован в СИЗО № 1 по Ростовской области на один месяц для проведения следственных и процессуальных действий. В материалах уточняется, что действия в отношении него будут проводиться также по уголовному делу, возбужденному в отношении бизнесмена Виталия Кошенка и неустановленных лиц по статье о превышении полномочий, - сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Генриха Хачатурова.

Преступная группировка, в которую входил и Вячеслав Цеповяз, в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края убила сразу 12 человек, в том числе - четверых детей. Спустя три года суд приговорил лидера ОПГ Сергея Цапка и его подельников Владимира Алексеева и Игоря Черных к пожизненному заключению, а Николая Цапка, Вячеслава Цеповяза, Андрея Быкова и Вячеслава Рябцева почти к 20 годам в колонии.

Но в 2018 году на всю страну стало известно, что находившийся на тот момент в амурской колонии Вячеслав Цеповяз за решеткой питается красной икрой, шашлыками и имеет собственную пасеку. Тогда в отношении должностных лиц колонии были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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