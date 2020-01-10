Донские пограничники задержали гражданина Украины с килограммом наркотиков

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:08:32+03:00

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В Ростовской области таможенники возбудили уголовное дело против гражданина Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина перевозил в автомобиле 800 граммов наркотического вещества.

Специалисты досмотрели в пункте автомобильного пропуска Новошахтинск машину гражданина Украины. Иностранец собирался выехать с территории РФ, но в багажнике автомобиля нашили сумку пассажира, в которой находилось шесть брикетов каннабиса – запрещенного наркотического вещества.

Сейчас в отношении подозреваемого гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Нарушитель был задержан. Специалисты проводят следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU