Начальник управления культуры администрации Ростова-на-Дону покинул пост по собственному желанию
В администрации Ростова-на-Дону продолжаются кадровые перестановки. Заявление на увольнении по собственному желанию написал руководитель управления культуры города Александр Доманов.
Так, с пятницы, 10 января, место начальника управления вакантно. Сейчас решается вопрос, кто же будет назначен на должность руководителя управления.
На должность руководителя управления культуры ростовской администрации Александр Доманов пришел в апреле 2018 года. Ранее он занимал должность начальника отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в региональном министерстве культуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU