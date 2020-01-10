Начальник управления культуры администрации Ростова-на-Дону покинул пост по собственному желанию

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:02:52+03:00

Александр Доманов проработал на посту руководителя управления более года. Фото: vk Александр Доманов

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В администрации Ростова-на-Дону продолжаются кадровые перестановки. Заявление на увольнении по собственному желанию написал руководитель управления культуры города Александр Доманов.

Так, с пятницы, 10 января, место начальника управления вакантно. Сейчас решается вопрос, кто же будет назначен на должность руководителя управления.

На должность руководителя управления культуры ростовской администрации Александр Доманов пришел в апреле 2018 года. Ранее он занимал должность начальника отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в региональном министерстве культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU