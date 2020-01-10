2020-01-10T16:21:38+03:00
Общество

Донские гандболистки обыграли АГУ-«Адыиф» в матче чемпионата России

Девушки одержали четырнадцатую победу подряд
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Ростовчанки разгромили соперниц. Фото: пресс-служба клуба "Ростов-Дон"Ростовчанки разгромили соперниц. Фото: пресс-служба клуба "Ростов-Дон"
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Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде в Адыгее одержал победу над АГУ-«Адыиф» в очередном туре Суперлиги Париматч – чемпионате России. Ростовчанки обошли соперниц со счетом - 39:20.

Счет матча открыли дончанки. Они после быстрых переходов завладели минимальным преимуществом, но соперницы несколько раз смогли сравнять счет. На перерыв в перомой части игры команды ушли при счете 12:18 в пользу подопечных Амброса Мартина.

Уже во второй половине встречи ростовские гандболистки стали наращивать отрыв. Несколько мячей забила Влада Бобровникова, Анна Вяхирева отравила мяч в ворота соперниц после паса Полины Кузнецовой. Так, левая крайняя к 46-й минуте матча забросила пять мячей. Валерия Маслова реализованным 7-метровым смогла добиться преимущества в счете в 19 мячей. В завершении после короткой передышки гол АГУ-«Адыиф» забила дончанка Марина Судакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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