2020-01-10T17:30:54+03:00
Общество

Ростовчанин украл в квартире несостоявшейся пассии шкатулку с дорогими ювелирными украшениями

Все похищенное имущество он отнес в ломбард
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый в краже находится под подпиской о невыездеПодозреваемый в краже находится под подпиской о невыездеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ростовские полицейские раскрыли кражу дорогих ювелирных украшений у ростовчанки. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, потерпевшая пригласила в гости парня, а после обнаружила отсутствие драгоценностей.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний местный житель. Во время дачи показаний молодой парень признался, что, пока девушки в комнате не было, он незаметно переложил все содержимое шкатулки себе в карман и скрылся. Затем мужчина сдал похищенное чужое имущество в ломбард.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В случае если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы с отбыванием наказания в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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