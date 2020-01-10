Ростовчанин украл в квартире несостоявшейся пассии шкатулку с дорогими ювелирными украшениями

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:30:54+03:00

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Ростовские полицейские раскрыли кражу дорогих ювелирных украшений у ростовчанки. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, потерпевшая пригласила в гости парня, а после обнаружила отсутствие драгоценностей.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний местный житель. Во время дачи показаний молодой парень признался, что, пока девушки в комнате не было, он незаметно переложил все содержимое шкатулки себе в карман и скрылся. Затем мужчина сдал похищенное чужое имущество в ломбард.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В случае если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы с отбыванием наказания в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU