2020-01-10T17:58:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали таксистов-наркоманов

Инспекторы выявили более трехсот нарушений
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водители такси часто пренебрегают правилами перевозки пассажировВодители такси часто пренебрегают правилами перевозки пассажировФото: Иван МАКЕЕВ
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В донской столице автоинспекторы задержали нелегальных таксистов, которые управляли машинами под действием наркотических веществ. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, задержание прошло в рамках операции по улучшению безопасности пассажиров такси.

- Выявили два случая управления автомобилем в состоянии наркотического опьянения и еще двое отказались от прохождения освидетельствования. Всего инспекторы выявили более 300 нарушителей-таксистов, - отметили в ведомстве.

В Ростове-на-Дону наиболее частым нарушением у водителей такси является не предоставление преимущества в движении пешеходам. Водители пренебрегают правилами ПДД. Зачастую они не реагируют на дорожные знаки, правила остановки и стоянки, выезжают на встречную полосу, а также едут на запрещающий сигнал светофора.

В ГИБДД отмечают, что таксист должен иметь свидетельство о регистрации в службе такси, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, путевой лист, полис ОСАГО, а также документы на перевозимый груз. Но в ходе рейда выяснилось, что около 90 водителей ездили без документов и полисов ОСАГО, а у одного автомобилиста и вовсе отсутствовали права.

Наказания за нарушения понесут не только таксисты, но и компании. Нарушителям правил придется заплатить штраф до 50 тысяч рублей за выпуск на линию неисправных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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