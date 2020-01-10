2020-01-10T18:33:38+03:00
Происшествия

В Ростовской области поймали двух похитителей таксиста

Злоумышленники свою вину полностью признали
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области арестовали похитителей таксистаВ Ростовской области арестовали похитителей таксистаФото: "КП" Архив
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В Ростовской области задержали двух жителей Ростовской области за похищение таксиста.

В ходе следствия стало известно, что 2 января два уроженца города Гуково напали на водителя такси. Они засунули его в багажник и вывезли на его же машине на территорию Красносулинского района. Затем они по неизвестной причине избили его и скрылись с места преступления. В настоящее время в отношении их возбуждено уголовное дело.

- Будучи допрошенными следователем об обстоятельствах произошедшего, они признали свою вину в совершении похищения водителя такси, а также сообщили о совершенных ими ранее разбойных нападениях на офисы организаций микрозаймов, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Сейчас оба подозреваемых находятся под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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