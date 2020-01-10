Таганрогские зоозащитники обвинили администрацию Николаевского рынка в массовой травле собак

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:55:50+03:00

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В Таганроге зоозащитники обвинили администрацию Николаевского рынка в массовой травле собак.

Об этом сообщила в соцсети активистка Ольга Пикетт. По ее словам, активная травля собак на территории рынка началась ещё в конце прошлого года. Стоит отметить, что большинство умерших животных были стерилизованы. В отравлении собак зоозащитница обвинила администрацию рынка. Об этом сообщает портал 1Rnd.

- Собаки были не агрессивные, так как лично брала их руками и отвозила в клинику. Собаки были вакцинированы и с бирками. Собаки были в ошейниках. Со слов практически каждого продавца Николаевского рынка, охраны и т.д - массовая травля щенков и взрослых собак - "зачистка" - была произведена по указанию директора Николаевского рынка и администрации, - отметила в своем посте в соцсети Ольга Пикетт.

Женщина самостоятельно отвезла трупы животных на экспертизу, чтобы доказать наличие яда в их организмах.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU