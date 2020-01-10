В Ростовской области сотрудника РЖД заподозрили в получении взятки

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:17:58+03:00

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В Ростовской области работника железной дороги обвиняют в получении взятки.

В ходе следствия выяснилось, что заместитель начальника железнодорожной станции Марцево Ростовского центра - филиала ОАО «РЖД» с октября 2018-го по июнь 2019 года получал от представителя ГК «Пудофф» взятку. Общая сумма составила 90 тысяч рублей.

За такое большое вознаграждение на станции Марцево принимали непромытые вагоны завода «Хлебзернопродукт», который, в свою очередь, входит в группу компаний. Стоит отметить, что в вагонах оставались остатки продукции и неприятные порой запахи, потому что компания предпочла не платить за их промывку. За пять тысяч каждый из таких вагонов оформляли, несмотря на нарушение.

- В настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СУТ СК.

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ИСТОЧНИК KP.RU