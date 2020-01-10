Татьяна Котова предложила помолиться за гибнущих в Австралии коал

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:51:46+03:00

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Ростовчанка Татьяна Котова прокомментировала сложившуюся в Австралии ситуацию.

Женщина опубликовала в своем профиле Инстаграм страшные снимки с пожаров на континенте. Татьяна не стала делиться красивыми фотографиями с отдыха на Мальдивах. Она посчитала более полезным высказать свои мысли по поводу вспыхнувших пожаров в Австралии. Ростовчанка полностью уверена, что к сложившейся ситуации причастно все население Земли.

- Нам может казаться, что это где-то далеко что-то горит, но это касается нас всех. Горит наша планета, страдают невинные животные, и все мы связаны единой нитью. Даже если сейчас потушат пожары (чего не сделали совсем недавно для наших лесов и животных), уже не изменить того факта, что выжившие животные потеряли свой дом, им нечем питаться, они испуганы и ранены… - высказалась под фото Татьяна Котова.

Певица попросила каждого сделать все, что в его силах - кто-то может просто направить добро и любовь коалам через молитвы, а кто-то помочь материально. Татьяна уверяет, что тогда появится возможность спасти главный символ Австралии. К опубликованному посту ростовчанка прикрепила ссылки на организации, которые нуждаются в спонсорстве для помощи бедным животным.

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Ролик уже посмотрели больше 195 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU