Стройняшка Полина Диброва планирует объесться варениками на Старый Новый год
Ростовчанка Полина Диброва рассказала о семейных традициях на Старый Новый год.
Модель рассказала, что проведет предстоящий праздник в теплом кругу семьи. Об этом она сообщила в своем аккаунте социальной сети Инстаграм.
Диброва опубликовала новое фото и написала о завершении праздников. Кроме того, девушка сообщила, что у нее снова началась активная социальная жизнь.
- Но, в понедельник же Старый Новый год. Кто будет лепить вареники с сюрпризами? В нашей семье это традиция, - написала ростовчанка.
Любопытные подписчики спросили у нее, какие же сюрпризы окажутся в ее варениках, но Диброва ничего отвечать не стала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я тебя люблю!»: Полина Диброва превратила себя в эффектный подарок в День рождения мужа.
Многодетная мама привлекла к поздравлению сыновей.
ИСТОЧНИК KP.RU