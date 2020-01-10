Стройняшка Полина Диброва планирует объесться варениками на Старый Новый год

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:17:33+03:00

Татьяна котова рассказала о традициях на старый Новый год. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Девушка уверяет, что у нее снова началась активная социальная жизнь

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Ростовчанка Полина Диброва рассказала о семейных традициях на Старый Новый год.

Модель рассказала, что проведет предстоящий праздник в теплом кругу семьи. Об этом она сообщила в своем аккаунте социальной сети Инстаграм.

Диброва опубликовала новое фото и написала о завершении праздников. Кроме того, девушка сообщила, что у нее снова началась активная социальная жизнь.

- Но, в понедельник же Старый Новый год. Кто будет лепить вареники с сюрпризами? В нашей семье это традиция, - написала ростовчанка.

Любопытные подписчики спросили у нее, какие же сюрпризы окажутся в ее варениках, но Диброва ничего отвечать не стала.

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ИСТОЧНИК KP.RU