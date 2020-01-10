Ростовчанка Марина Мексика похвасталась подписчикам обнаженным телом

10 Янв. 2020 2020-01-10T21:23:17+03:00

Ростовская звезда "Дома-2" Марина Мексика козырнула перед подписчиками своим телом. Фото: аккаунт Марины Мексики в Инстаграм

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Ростовская звезда «Дома-2» Марина Мексика поделилась с подписчиками новыми эротичными снимками.

На фото девушка предстала перед поклонниками полностью обнаженной. Она похвасталась красивой упругой грудью и телом, забитым множеством татуировок.

Грудь Марины украшают не только различные тату, но и массивные аксессуары. Ростовчанка весьма сексуально закусила руку с неброским маникюром. Но подписчики звезды совсем не оценили новую фотографию звезды экрана.

«Сама девушка неплоха, а вот фотографа стоит поменять», «Ни красоты, ни индивидуальности нет на них», «У тебя есть столько крутых фотографий, выбери другого фотографа для следующей съёмки», - написали пользователи под сексуальным снимком Марины.

Кроме того, поклонники недоумевают, как возлюбленный Марины разрешает ей делать подобные публикации в соцсети.

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Поклонники поздравляют ее с интересным положением.

ИСТОЧНИК KP.RU