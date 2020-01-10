Ростовчанку Викторию Лопыреву заподозрили в злоупотреблении пластической хирургией

10 Янв. 2020 2020-01-10T22:01:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из подписчиц ростовчанки Виктории Лопыревой обвинила ее в злоупотреблении пластической хирургией.

Модель не смогла сдержаться после таких обвинений в ее адрес. Перед этим Лопырева выложила в своем аккаунте Инстаграм снимок, на котором была запечатлена вместе с подругой. Она поздравила ее с днем рождения и пожелала всегда быть счастливой.

Но одна из подписчиц, которая, судя по ее аккаунту, занимается маникюром, написала, что ростовчанку стало сложно узнать после пластических операций.

- Сложно вот мне что-то про Вику сказать - красивая, но после всех вмешательств неузнаваемая. Раньше сразу ее узнавала, а сейчас не всегда, - написала под новым снимком Виктории из ее подписчиц.

Лопырева не стала молчать и ответила на такие заявления.

- Учитывая маникюр, который вы делаете, едва вы меня когда-нибудь видели в реальности. Стразики - это не мое, - написала в ответ модель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева и Игорь Булатов показали первое новогоднее фото сына.

Пара отпраздновала главный праздник года.

ИСТОЧНИК KP.RU