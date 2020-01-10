Ростовчанку Викторию Лопыреву заподозрили в злоупотреблении пластической хирургией
Одна из подписчиц ростовчанки Виктории Лопыревой обвинила ее в злоупотреблении пластической хирургией.
Модель не смогла сдержаться после таких обвинений в ее адрес. Перед этим Лопырева выложила в своем аккаунте Инстаграм снимок, на котором была запечатлена вместе с подругой. Она поздравила ее с днем рождения и пожелала всегда быть счастливой.
Но одна из подписчиц, которая, судя по ее аккаунту, занимается маникюром, написала, что ростовчанку стало сложно узнать после пластических операций.
- Сложно вот мне что-то про Вику сказать - красивая, но после всех вмешательств неузнаваемая. Раньше сразу ее узнавала, а сейчас не всегда, - написала под новым снимком Виктории из ее подписчиц.
Лопырева не стала молчать и ответила на такие заявления.
- Учитывая маникюр, который вы делаете, едва вы меня когда-нибудь видели в реальности. Стразики - это не мое, - написала в ответ модель.
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ИСТОЧНИК KP.RU