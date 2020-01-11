В Ростове-на-Дону построят ледовую арену

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:56:18+03:00

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В Ростове-на-Дону планируют построить ледовую арену, в которой одновременно смогут находиться порядка пяти тысяч человек. Об этом рассказали в мэрии донской столицы.

Известно, что располагаться она будет возле парка Левобережный, а в конце прошлого года уже принято постановление о внесении необходимых изменений в градостроительную документацию для реализации этого масштабного проекта. Строиться он будет за счет инвестора.

Кроме того, в самом парке еще и появится современный фонтан. Плюс ведутся работы по строительству мини-аквапарка на земельном участке, прилегающем к Левобережному.

Есть вариант появления на территории левого берега Дона и колеса-обозрения, и конно-спортивной школы, и трех закрытых павильонов для аттракционов.

Чиновники надеются, что это место отдыха еще больше полюбится ростовчанам и гостям донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU