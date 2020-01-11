2020-01-11T17:55:28+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону 11-12 января 2020: зима пока не торопится

Выясняем, какая погода ждет 11-12 января 2020 жителей Ростова-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Зимние температуры придут на Дон не скоро.Зимние температуры придут на Дон не скоро.Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Погода в Ростове-на-Дону 11-12 января 2020: зима пока не торопится. Если верить прогнозам синоптиков, то зимняя сказка придет в донскую столицу еще не скоро. Так, в субботу, 11 января, в дневные часы воздух прогреется до плюс пяти градусов. При этом сила юго-западного ветра может достигать 13 метров в секунду. Метеорологи обещают, но не факт - обложной дождь, который может начатся со второй половины дня.

Уже на следующий день, 12 января, немного похолодает - до плюс четырех градусов выше нуля, а ветер поутихнет - до 10 метров в секунду. Осадки - в первой половине дня, а к вечеру - до плюс одного градуса.

Минусовые температуры придут на Дон в начале будущей недели - до минус одного в понедельник, 13 января, а ветер - до 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове вместо елок на помойку стали выносить гробы
В Ростове двойник Гарика Харламова ограбил местный магазин
В Ростовской области грабитель в маске напал на женщину
«Вы самый прекрасный учитель географии!»: Поклонники в восторге от фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой на Мальдивах
Ростовские кибер-мошенники похитили с чужих счетов 18 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону на улице Ларина в пожаре погибла женщина
В Новочеркасске мужчина может сесть из-за автомагнитолы
В Ростове-на-Дону мужчина не смог угнать машину под носом у полицейских
«Раз, два, три ёлочка лети»: В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выбросили сосну
Ростовского журналиста нашли мертвым
Ростовских полицейских, попавшихся на крупной взятке, уволили из органов
В Ростове-на-Дону иномарка на пешеходном переходе сбила школьницу
«Пошел на обгон»: В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли два человека