11 Янв. 2020 2020-01-11T17:55:28+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону 11-12 января 2020: зима пока не торопится. Если верить прогнозам синоптиков, то зимняя сказка придет в донскую столицу еще не скоро. Так, в субботу, 11 января, в дневные часы воздух прогреется до плюс пяти градусов. При этом сила юго-западного ветра может достигать 13 метров в секунду. Метеорологи обещают, но не факт - обложной дождь, который может начатся со второй половины дня.

Уже на следующий день, 12 января, немного похолодает - до плюс четырех градусов выше нуля, а ветер поутихнет - до 10 метров в секунду. Осадки - в первой половине дня, а к вечеру - до плюс одного градуса.

Минусовые температуры придут на Дон в начале будущей недели - до минус одного в понедельник, 13 января, а ветер - до 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU