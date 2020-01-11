В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по выплатам пособий семьям с детьми

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:49:19+03:00

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В понедельник, 13 января, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена помощи донским семьям. С 14:00 до 16:00 ее проведут в региональном министерстве труда и социального развития. На вопросы дозвонившихся будут отвечать специалисты ведомства.

В это время можно будет узнать о том, какие выплаты и пособия положены семьям с детьми, как их правильно оформить, какие документы нужны, куда их подавать, а также размер помощи и где ее получать.

Сообщается, что полный перечень мер поддержки семей с детьми можно найти и на официальном сайте ведомства.

Кроме того, стал известен размер материнского капитала в 2020 году. Специалисты уже рассказали, кому он положен, на что и когда можно будет потратить деньги новоиспеченным родителям.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU