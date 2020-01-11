Чемпион мира по боксу Николай Валуев показал правильные удары ростовским школьникам

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:15:20+03:00

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В Ростовскую область приехал известный боксер Николай Валуев. Он встретился с юными спортсменами, которые живут и тренируются в Боковском районе Дона.

Известно, что чемпион мира по боксу не только провел мастер-класс по ударной технике руками, но и дал советы по психологическому настрою перед соревнованиями. Кроме того, титулованный спортсмен ответил на вопросы молодежи, их родителей и встретился с главой Боковского района, чтобы обсудить задачи по развитию спорта.

Николай не только провел мастер-класс по ударной технике руками, но и дал советы по психологическому настрою перед соревнованиями. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия".

Сообщается, что ныне еще и депутат Госдумы Николай Валуев приехал на Дон по приглашению своего коллеги - Александра Шолохова, внука известного писателя и нобелевского лауреата, автора легендарного "Тихого Дона". По словам Александра Михайловича, визит чемпиона Николая Валуева стал большим событием для ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU