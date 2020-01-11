2020-01-11T17:51:43+03:00
Общество

В Ростовской области сотрудники ДПС устроили погоню за серийным воришкой на «УАЗ-Патриоте»

В салоне авто находилось все, что было нажито за последнее время
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину пытались остановить для формальной проверки документов.Мужчину пытались остановить для формальной проверки документов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ростовской области внимание госавтоинспекторов привлек автомобиль марки «УАЗ-Патриот». Водитель отечественного авто не стал тормозить, когда его пытались остановить для формальной проверки документов в Волгодонском районе Дона.

В итоге сотрудники ДПС отправились за нарушителем в погоню. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, уже за городом водитель УАЗа не справился с управлением и въехал прямо в канал. А в салоне его авто были обнаружены сразу пять газовых отопительных котлов, коробка и электроинструменты. По словам мужчины, все эти вещи он похитил.

Тогда злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там выяснилось, что он причастен к пяти кражам, которые были совершены на территории района. В отношении задержанного были возбуждены сразу два уголовных дела. Ему грозит внушительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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