Конфеты, пирожные и кассовый аппарат вынесли из магазина в Ростовской области
В полицию Ростовской области обратился местный житель, который рассказал - кто-то под покровом ночи проник в его магазин. Инцидент произошел в Каменском районе. Стражи порядка сразу же выехали на место ЧП.
Выяснилось, что из торговой точки пропали кондитерские изделия и кассовый аппарат. Хозяин оценил сумму ущерба в сто тысяч рублей.
По горячим следам полицейским удалось выйти на след предполагаемых преступников. Как рассказали в донском главке, ими оказались местные жители 23 и 24 лет, один из которых уже был судим. В отношении парочки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суда они будут дожидаться дома под подпиской о невыезде.
Напомним, на Дону сосед помог задержать грабителя, напавшего на экс-возлюбленную с кухонным ножом. Тот хотел забрать у женщины телефон и банковские карты.
ИСТОЧНИК KP.RU